「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午後２時現在で、ＦＩＧが「売り予想数上昇」で２位となっている。 ５月７日に子会社ＲＥＡＬＩＺＥが台湾企業と共同で、世界的半導体メーカー向け最先端ＡＩ半導体の検査工程に使用される自動化装置を開発したと発表。更に１４日に発表した第１四半期（１～３月）連結決算では、営業利益が３億９７００万円（前年同期比５５．０％増