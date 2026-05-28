ヒロセ電機が急伸。株価は一時、前日に比べ約１３％高に買われ最高値を更新した。野村証券は２７日、同社株の目標株価を２万６７００円から３万２５００円に引き上げた。レーティングは３段階で真ん中の「ニュートラル」から最上位の「バイ」に引き上げた。同社は２５年に電子部品会社の「エス・イー・アール」を買収し、子会社の「ヒロセＳＥＲ」とした。同証券では、ヒロセＳＥＲの極短プローブ