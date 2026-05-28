HYBE MUSIC GROUPがガールズグループ専門の新レーベル「ABD」を設立した。5月26日より各SNSアカウントおよびオフィシャルサイトが開設されている。 （関連：【写真あり】LE SSERAFIM、NewJeans、ILLITに続くガールズグループ誕生か？公開された“少女たち”の姿） 「ABD」は、“A Bold Dream”から名付けられたもの。オフィシャルサイトでは、「AとBの次にCではなくDを思い描く、柔軟で軽や