盗難車を含む高級車を不正に輸出しようとしたとして、中古車販売会社を経営するナイジェリア人ら男4人が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された中古車販売会社の社長でナイジェリア人のアリローン・ウォルター・イーファイン容疑者ら4人は去年、横浜税関にウソの申請をして高級車2台を輸出しようとした疑いがもたれています。アリローン容疑者らは中古車のミニバン2台の輸出を申請しましたが、実際に輸出しようとした高級車