5月13日、黒色の半袖Tシャツにロングスカートをあわせて東京・新宿に現れたのは、元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈だ。LINEのキャラクター「ブラウン」のぬいぐるみの前でマイクを握ると、ステージ進行を務めていた。岩田が登壇したのは、イベント「Hello Friends! W!th LINEヤフー 2026」の司会のためだ。「イベントは2日間にわたって開催され、両日とも岩田さんがMCを担当しました。観客は300人ほどでしたが、3月まで局ア