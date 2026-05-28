5月24日、東京競馬場でおこなわれたG1レース「第87回オークス」。JRA女性騎手として初G1制覇を果たした今村聖奈騎手に賞賛の声があがるなか、同様に注目を浴びたのが、表彰式にプレゼンターとして登場した女優の倉科カナだ。現場にいた競馬ファンが語る。「倉科さんは、胸元がかなり大きく開いたブラウンのロングドレスで登場しました。なにより驚いたのは後ろ姿です。背中がほぼ全部見えているくらい開いていて。見ているこちら