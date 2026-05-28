Kis‐My‐Ft2の玉森裕太が主演する7月5日スタートのドラマ『マイ・フィクション』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）より、レギュラーキャストとして森川葵、宮澤エマ、野村周平の出演が発表された。【写真】森川葵、宮澤エマ、野村周平のソロ役ビジュアル本作は、記憶に隠された真実をめぐる予測不能なサスペンス・ラブストーリー。ある日、事故に遭った主人公が目を覚ますと、他人になりすまされ、さらに、愛