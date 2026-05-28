◆女子プロゴルフツアーリゾートトラストレディス第１日（２８日、福島・グランディ那須白河ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）午前スタート組がホールアウトした。昨年の年間女王で今季もメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）が１イーグル、５バーディー、１ボギーの６６で回り、首位。「パーフェクト・バニー（完璧なうさぎ）」の愛称を持つ韓国のイ・イェウォンが４バーディー、ボギーなしの６８で回り、２