28日に逮捕されたことを発表2026年度バレーボール男子日本代表のキックオフ記者会見が28日、東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われる。会見前に、日本バレーボール協会（JVA）はメンバー登録されていたミドルブロッカーの佐藤駿一郎（ウルフドッグス名古屋）が同日に薬物所持の容疑で逮捕されたことを発表。警察が事実関係の調査を進めているとし、謝罪した。佐藤容疑者は身長205センチの26歳。昨年の世界