シンガー・ソングライターのキタニタツヤが２８日、東京・上野の森美術館で行われた「大ゴッホ展夜のカフェテラス」（２９日から８月１２日まで）の取材会に出席した。２５日深夜に、レギュラーを務めるニッポン放送「キタニタツヤのオールナイトニッポン０」（月曜・深夜３時）で６月２９日での番組終了を発表後、初の公の場となった。キタニは、同展のためにイメージソング「肺魚」を書き下ろした。「絵画のイメージソング