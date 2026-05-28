ハル・シティで昇格に貢献したMF平河悠イングランド2部ハル・シティに所属するMF平河悠は現地時間5月23日に行われた昇格プレーオフ決勝のミドルズブラ戦に途中出場し、クラブのプレミアリーグ昇格を決める劇的な決勝ゴールをアシストした。そんななか、英地元紙「ハル・デイリー・メール」の専門サイト「ハル・ライブ」は、平河の去就について注目している。冬の移籍市場でブリストル・シティから期限付きでハルに加入した25歳