前橋育英高から加入しJ2優勝などを経験、25歳で海外挑戦へアルビレックス新潟は5月28日、MF秋山裕紀がドイツ2部ダルムシュタットへ完全移籍すると発表した。2000年生まれで群馬県出身の秋山は現在25歳。前橋育英高から新潟へ加入し、アスルクラロ沼津や鹿児島ユナイテッドFCへの期限付き移籍を経て成長を遂げた。復帰後の新潟ではJ2優勝やJ1昇格に大きく貢献。J1リーグ通算77試合2得点など確かな実績を残した。2025年7月にダ