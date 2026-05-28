岡山県庁 岡山県は、HIVの感染防止と早期発見のため、2010年度から「おかやまエイズ感染防止作戦」を展開しています。6月1日からの「HIV検査普及週間」を重点実施期間として「選べる検査で、広がる安心。郵送・夜間・いつもの窓口。」をキャッチフレーズに、さまざまな取り組みを行います。 期間中は県内6カ所の保健所で、HIV、梅毒、クラミジアの夜間検査を行います。費用は無料で匿名で受けることができます。事前