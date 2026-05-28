記事ポイント世界のドリルジャンボ市場は2025年の14.85億米ドルから2032年には20.34億米ドルへ拡大すると予測されています製品タイプ（Single Arm・Double Arm・Multi Arm）と用途（Mining・Railway and Highway Construction等）の両軸で市場を詳細に分類・分析していますEpiroc・Sandvik Construction・Komatsu Mining Corpなど21社の財務実績・製品ポートフォリオ・市場戦略を個別に分析しています 市場調査レポート出版社