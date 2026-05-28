国内最大級の自転車ロードレース「ツアー・オブ・ジャパン」の第5戦が28日、長野県飯田市で開かれています。27日に第4戦が行われた長野県大鹿村から舞台を移し、28日には飯田市で第5戦が行われている「ツアー・オブ・ジャパン」。国内最大級の自転車レースで、国内各地を転戦しながら全8戦の合計タイムで競います。国内外から79人の選手が出場し、沿道の声援を受けながら自転車を走らせました。応援