「ラブ・ライナ―×リラックマ」のリキッドアイライナーが、ツルハグループ限定で登場！ゆるっと愛らしい「リラックマ」のデザインボトルは、リフィル対応容器なので繰り返し使える優れものです☆ ラブ・ライナーリキッドアイライナーＲ５ツルハグループ限定リラックマデザイン 価格：各1,760円（税込）発売日：2026年5月28日（木）より順次カラー：全4種（ブラック、ブラウン、ダークブラウン、モカグレージ