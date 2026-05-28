記事ポイントかき混ぜると食感が変わる体験型カップデザートが期間限定で登場グレープ味とソーダ味の2種類、カップ蓋のデザインは各4種類2026年6月2日（火）から量販店・ドラッグストアなどで全国発売 スプーンですくうたびに食感が変化する、遊び心あふれるカップデザートが登場します。ブルボンが2026年6月2日（火）に、期間限定の新商品”もちゅとろスライムゼリー”2品を全国で発売します。 ブルボン「もちゅとろス