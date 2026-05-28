回転寿司チェーン「くら寿司」は、ダウンタウンの浜田雅功がChief Event Organizer（CEO）を務める音楽フェス『ごぶごぶフェスティバル2026』（6月6・7日／万博記念公園 東の広場）に今年もキッチンカーを出店する。【写真】浜田雅功の限定ブロマイドカード浜田はくら寿司のアンバサダーを務めており、毎年キッチンカーが話題。今回はコラボ商品「浜田ポテ功（はまだぽてとし）〜酸辣湯味の浜田粉を添えて〜」を販売する。『