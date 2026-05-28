羽田空港の駐機場に並ぶ日本航空の機体広島発の日航便に搭乗予定だった50代女性のチーフ客室乗務員（CA）が前日に飲酒し、交代のため出発が遅れた問題で、国土交通省は28日、航空法に基づき日航に立ち入り監査に入った。詳しい経緯や事実関係を調べる。日航によると、チーフは23日朝の羽田行きの乗務前日、ホテルのラウンジでビールとワインをグラス2杯ずつ飲んだ。出勤前のアルコール検査を拒み、空港で検知。日航は乗務から