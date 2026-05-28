向精神薬「コンサータ」の錠剤注意欠如多動症（ADHD）の治療薬「コンサータ」が国内で供給不足に陥っている問題で、厚生労働省は28日までに、医療機関や薬局に向けて過剰な発注を控えることを呼びかけるよう、全国の自治体に協力を要請した。卸売業者には、薬局で在庫の偏在が起こらないよう配慮を求める。販売元にも改めて増産の必要性を訴えた。厚労省は都道府県などに27日付で事務連絡を発出。限られた医療資源を必要な患者