ジュニアの5人組「KEYTOLIT（キテレツ）」佐々木大光（24）が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。自身がカラオケで歌う定番曲を明かした。同番組でカラオケの話題になり、佐々木は「僕はカラオケに行ったら、先輩のV6さんの“WAになっておどろう”を歌います」と告白。「こないだもKEYTOLIT全員でカラオケに行ったんですけど」と切り出した。これにメンバーの猪狩蒼弥が「僕らはライブの打