俳優の川崎麻世が27日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんのリクエストに応え、寿司を土産に購入したことを報告した。この日、川崎は「仕事が終わって昨夜も仲良し夫妻と2日連チャンで寿司屋で待ち合わせ」と報告。「いや〜貝類が美味しい時期だ そして握りはお決まりでコハダからスタート」と寿司を楽しんだことをつづった。また、店を予約する際に「電話で寿司屋を予約してる横で妻が『いいな〜！私もホッキ貝食べたいな！』」