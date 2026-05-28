タレントの手島優が27日に自身のアメブロを更新。最近ハマっているという、暑い日にぴったりの和え物を紹介した。この日、手島は「ここ最近ハマっている豆苗と梅ときゅうりと塩昆布の和物」と切り出し、料理の写真を公開。「暑い日が増えたから梅干しでお野菜和えるのが最高」と絶賛し「大根ときゅうり、梅、塩昆布でも美味しかったです」と別のアレンジも紹介した。続けて「梅と塩昆布だったら何和えても美味しいんじゃないか？と