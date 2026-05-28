全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神保町のジャズ喫茶店『きっさこ』です。自分好みにジャズを楽しめる空間路地裏の昔ながらの小さな喫茶店にして音楽喫茶。敷居が高いのはちょっと……という人は『きっさこ』へ。挽きたてのコーヒーにチーズケーキ。本を読む人、聴く人、語らう人……。喫茶店成分とジャズ成分の塩梅がいい。とはいえぐるっと棚一面に収納されたレコー