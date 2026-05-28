歌手でタレントの早見優が27日に自身のアメブロを更新。タレントの佐々木健介と共演したグルメロケについてつづった。この日、早見は5月30日に放送される番組「早見優・佐々木健介の老舗グルメ満喫ツアー」に出演することを報告。「長年愛され続ける中四国の老舗を巡りながら、美味しいグルメはもちろん、懐かしい街並みや素敵な景色にも癒されるロケでした」と振り返った。続けて、共演者について「今回は、佐々木健介さんとご一