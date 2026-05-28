タレントの北斗晶が27日に自身のアメブロを更新。愛犬に起きた面白いハプニングや、夫でタレントの佐々木健介らと食事へ行った日の出来事をつづった。この日、北斗は長男・健之介さん家族の愛犬「みんみん」について、家に帰りたがらない様子を明かし「私達もみんみんが帰っちゃうと寂しいから もう、うちの子でいいの」とコメント。「もう成犬だから、そこまでのイタズラもしないし」「喧嘩っ早いけど…結構いい子」とつづった。