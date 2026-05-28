「警報」や「注意報」などの防災のための気象情報。気象庁は大幅な刷新を行い、さきほど午後2時ごろ、新たな情報体系の提供を始めました。「警報」や「注意報」などの防災気象情報は、これまで重大な災害が発生するとそれを防ぐための情報を新設するなどしてきたため、情報の種類が40種類以上となり、「複雑でわかりにくい」と指摘されてきました。そのため、気象庁は情報の見直しを進め、きょう、大幅に刷新。さきほど午後2時ごろ