カンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）が28日、生放送され、進行キャスターを務める藤本景子アナウンサーが欠席し、北海道から“代役”が登場した。【写真】ハニカミながら“ピーチケプラスポーズ”を決める兵動大樹&藤本景子アナ番組の冒頭、MCの青木源太アナウンサーが「きょうは藤本アナウンサーはお休みです。きょうは北海道文化放送の糸口アナウンサーに来てもらいました」と伝えた。