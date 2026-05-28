競馬の祭典と称される、クラシック3冠第2ラウンド「第93回日本ダービー」（31日、東京芝2400メートル）は28日、出走馬18頭と枠順が確定した。皐月賞馬ロブチェン（牡3＝杉山晴、父ワールドプレミア）は8枠17番、皐月賞2着リアライズシリウス（牡3＝手塚久、父ポエティックフレア）は6枠11番に入った。1勝クラス勝ちの2頭による出走抽選はケントン（牡3＝田島、父リアルスティール）がゲートイン、カフジエメンタール（牡3＝