夏の定番「ハンディファン」。“極小”ながらパワフルなものや、“爆風”が出るものなど進化系が続々登場しています。 【写真を見る】目も開けられない“爆風”や“極限コンパクト”も…「ハンディファン」が進化中【THE TIME,】 “ジャラ付け”や“ストラップ”で自分好みに「ハンディファンないと死んじゃう。“第2の命”」こう話すのは、“止める時間がほぼない”くらい使っているという高3女子。まだ5月ですが、すで