日本バレーボール協会（ＪＶＡ）は２８日、同日付けで佐藤駿一郎の男子日本代表への登録を抹消したと発表した。日本協会はこの日、「バレーボール男子日本代表佐藤駿一郎選手の逮捕について」としてリリースを発表。「本日５月２８日（木）、２０２６年度バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎選手が薬物所持の容疑で逮捕されました。現在、警察が事実関係の調査を進めております」とし、「このような事象が生じたことを厳粛