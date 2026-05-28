JRAは28日、24日に行われたオークス（東京芝2400メートル）のレーティング（暫定値）を発表し、1着ジュウリョクピエロ（牝3＝寺島）は112ポンドとなった。2着ドリームコア（牝3＝大竹）、3着ラフターラインズ（牝3＝小笠）は111ポンド、4着リアライズルミナス（牝3＝橋口）、5着スウィートハピネス（牝3＝北出）は110ポンドとなっている。23年覇者リバティアイランドがオークス歴代トップの121ポンド。過去10年の勝ち馬を振