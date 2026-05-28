東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、警視庁は２８日、バレー男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）を麻薬取締法違反（所持）容疑で逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、佐藤容疑者は２７日夕方、東京都板橋区のパチンコ店で乾燥大麻を所持した疑い。同庁は、自身が使用する目的で大麻を持っていたとみて、詳しい経緯を調べる。日本バレーボール協会のホームページによると、男子日