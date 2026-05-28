漫才コンビ「ザ・ぼんち」が27日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。漫才ブーム当時の大ヒット曲「恋のぼんちシート」をめぐり、所属する吉本興業が“大損”してしまったことについて語った。ザ・ぼんちは80年代の漫才ブームに乗って全国的な人気者に。1981年（昭56）に発売したシングル「恋のぼんちシート」は80万枚の大ヒットを記録。コンサートツアーを行い、漫才師としては