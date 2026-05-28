○ドジャース4−1ロッキーズ●＜現地時間5月27日ドジャー・スタジアム＞コロラド・ロッキーズが地区首位ロサンゼルス・ドジャースとの3連戦にスイープ負け。先発登板した菅野智之投手（36）は5回途中3失点という投球で今季4敗目を喫した。中4日で先発マウンドに上がった菅野は、大谷翔平との日本人対決でいきなり9号先頭打者アーチを被弾。カウント1-1からの3球目、外角高めに投じた93.7マイル（約150.8キロ）フォー