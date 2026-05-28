米国・ＡＥＷの「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」＆「ＣＯＬＩＩＳＩＯＮ」３時間スペシャル（ペンシルベニア州フィラデルフィア）が、２７日（日本時間２８日）に放送され、新ＡＥＷインターナショナル王者のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）が新たな仲間を得た。２４日のＰＬＥ「ＤＯＵＢＬＥｏｒＮｏｔｈｉｎｇ」で、同じ悪の「ドン・キャリス・ファミリー」ながら敵対してきたオカダ・カズチカを大激闘の