ドジャースの?キケ?ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（３４）が長期離脱する可能性が出てきた。デーブ・ロバーツ監督は２７日（日本時間２８）に本拠地ロッキーズ戦の試合前の会見で「キケはＭＲＩ検査の結果、（左腹斜筋に）深刻な断裂があった」と明かした。１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入れたが、ケガの深刻度から復帰時間は未定だという。キケは左ヒジ手術の影響で開幕はＩＬで迎え、２５日（同２６）に今季初出場。