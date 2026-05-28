松屋は6月2日10時から、「溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ」を全国の店舗(一部店舗を除く)で販売する。価格は「溢れる3種の濃厚チーズINデミハンバーグ定食」が1,090円、「溢れる3種の濃厚チーズINうまトマハンバーグ定食」が1,180円(各税込)など。【ラインアップをすべて画像で見る】松屋自慢の鉄板焼きハンバーグに、3種のチーズを閉じ込めた新メニューが登場する。ふっくらジューシーなハンバーグに箸を入れると、中からチー