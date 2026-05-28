Amazon傘下のテレビ・映画製作・配給会社であるAmazon MGMスタジオが、クリエイターや企業に対してプレミアムなテレビ番組や映画の開発資金とAI制作ツールへのアクセスを提供するための「GenAI Creators' Fund」を発表しました。Amazon MGMスタジオはAWSと提携し、ビジュアルストーリーテリング専用の業界初のAI制作プラットフォームを立ち上げる予定です。Amazon MGM Studios Greenlights Three AI Series for Prime Video Under