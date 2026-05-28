日本バレーボール協会は２８日、同日に大麻取締法違反の疑いで逮捕された男子代表、佐藤駿一郎容疑者についてＨＰで謝罪した。現在、警察が事実関係の調査を進めているとした。協会は「このような事象が生じたことを厳粛に受け止めるとともに、日頃よりお世話になっております関係者の皆様、そして応援してくださるファンの皆様の信頼を裏切ることになりましたことを深くお詫び申し上げます。なお、JVAは本日付で佐藤駿一郎選