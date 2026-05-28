◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定世代の頂点を決める日本ダービーの枠順が５月２８日、確定した。皐月賞を制して牡馬クラシック２冠を目指すロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は、１９９４年ナリタブライアンと２０１８年ワグネリアンと過去２勝で勝率６・１％、連対率９・１％の８枠１７番に決定した。皐月賞で２着に好走して、ダービーで