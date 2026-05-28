◆米大リーグドジャース４―１ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２７日（日本時間２８日）、中４日で敵地・ドジャース戦に先発し、４回２／３を６安打３失点。リアル二刀流で出場した大谷翔平投手（３１）と公式戦初めての投げ合いに敗れて４敗目（４勝）を喫した。１７年ＷＢＣ準決勝の米国戦以来、９年ぶりとなったドジャースタジアムでの登板