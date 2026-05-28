モデルでタレントの近藤千尋が、２８日までに自身のインスタグラムを更新。番組のオフショットをアップした。近藤は「有吉の壁助っ人として登場しました楽しすぎたぁぁぁーーー」と書き始め、夫でお笑いコンビ「ジャングルポケット」の太田博久とおたけとの３ショットを投稿。「芸人さんって、かっこいいおたけ、痛かったよね、ごめんねだよ」などとつづり、夫とともに全身ピンクコーデの姿や「チピひろペアのフィギア陸