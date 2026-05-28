◆米大リーグドジャース４―１ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場。投げては６回無安打１失点、７奪三振の好投で５勝目（２敗）を挙げて、防御率が規定投球回未到達ながら０・８２となった。打っても初回先頭の１打席目に、菅野智之投手（３６）から９号先頭