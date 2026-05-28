関西電力大飯原子力発電所３、４号機（福井県おおい町）の安全性に問題があるとして、福井や大阪などの住民が、国の原子力規制委員会による設置許可の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が２８日、大阪高裁であった。川畑正文裁判長は設置許可を取り消した１審・大阪地裁判決から一転、国の逆転勝訴とし、住民の請求を棄却した。２０１１年の東京電力福島第一原発事故を受け、全国の原発は運転を停止。再稼働に向け、規制委は１