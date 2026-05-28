バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者が東京・板橋区のパチンコ店で、乾燥大麻を所持していたとして逮捕されました。【映像】乾燥大麻を所持か 佐藤容疑者を逮捕警視庁によりますと、佐藤駿一郎容疑者（26）はきのう夕方、板橋区大山町のパチンコ店で乾燥大麻を所持していた疑いがもたれています。所持していた乾燥大麻の量などは、これまでのところわかっていません。警視庁は佐藤容疑者の認否を明らかにしていません。