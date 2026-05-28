本記事では、佐野 Mykey 義仁氏の著書『ずる賢い人のための億万長者入門成功者の9割は性格が悪い』（KADOKAWA）より、日本の強みと、強みを活かす方法を見ていく。世界競争力ランキング、日本が上位に入った分野スイスのIMD（国際経営開発研究所）は、69か国の統計をとり、世界競争力ランキングを発表している。これによると、2025年の日本は、●企業効率性：51位●デジタル・技術スキル：66位（2024年データ、最下位）●知識：2