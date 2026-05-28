トヨタ新型「ヤリスクロス」に注目！2026年4月16日、トヨタ・モーター・ヨーロッパが「ヤリスクロス」の改良モデルを発表しました。日本で人気の高いヤリスクロスは、欧州市場でも高い支持を得ているモデルですが、今回の改良でどのように進化したのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが斬新グリルの「新たなヤリスクロス」です！（30枚以上）ヤリスクロスはトヨタのヨーロッパ部門が開発したコンパクトサイズのクロス