14種類のテーマカラーでシーンや気分に合わせた空間を演出トヨタ／レクサス向けのサブスクサービスなどを展開するKINTOが2026年5月27日、同社の「LEXUS UPGRADE FACTORY」で、「LEXUS NX」の車内イルミネーションを進化させる「イルミネーションアップグレード（MellowGlow）」の提供を開始しました。LEXUS UPGRADE FACTORYとは、既存車両にLEXUS純正オプションを後付けできるサービスです。【画像】「イルミネーションアップ