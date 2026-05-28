青木瀬令奈のコーチ兼キャディを務める大西翔太が、好調な選手や注目選手の強さのヒミツを解説、女子ツアーでの流行など現場からのホットな情報をお届けする。今回はグリーン上でのグローブについて紹介する。【ライブフォト】プロ2年目の20歳は左手グローブ派ほかの選手たちは？◇ グリーン上を見ているとパッティングの時にグローブを外す選手は多いが、グローブをつけたままストロークする選手もいる。ショットのときは